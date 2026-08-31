31 de agosto de 2026

Avanzan los preparativos para el Tercer Encuentro de Mujeres y Diversidades del Partido de La Costa

1 hora atrás 0

En entrevista con Radio Noticias, la referenta del Partido Justicialista local, Florencia Casim, brindó detalles sobre la organización del Tercer Encuentro de Mujeres y Diversidades del Partido de La Costa.

Casim señaló que se están realizando reuniones previas en distintas unidades básicas para confeccionar los ejes de debate, el documento final y la logística del evento. Asimismo, analizó el contexto socioeconómico actual, cuestionó los discursos del Gobierno Nacional y destacó la contención que brindan los municipios bonaerenses frente al ajuste.

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