Avanzan los preparativos para el Tercer Encuentro de Mujeres y Diversidades del Partido de La Costa

En entrevista con Radio Noticias, la referenta del Partido Justicialista local, Florencia Casim, brindó detalles sobre la organización del Tercer Encuentro de Mujeres y Diversidades del Partido de La Costa.

Casim señaló que se están realizando reuniones previas en distintas unidades básicas para confeccionar los ejes de debate, el documento final y la logística del evento. Asimismo, analizó el contexto socioeconómico actual, cuestionó los discursos del Gobierno Nacional y destacó la contención que brindan los municipios bonaerenses frente al ajuste.

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