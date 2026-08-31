Septiembre llega con aumentos en colectivos, trenes, prepagas, colegios y alquileres. Conocé los nuevos valores y cuánto impactarán en el bolsillo.

El nuevo mes comienza con incrementos que volverán a presionar el presupuesto familiar. Transporte, medicina prepaga, colegios privados y alquileres están entre los principales gastos que tendrán nuevos valores.

Septiembre comienza con una nueva tanda de aumentos que impactará directamente en el bolsillo. Transporte, medicina prepaga, colegios privados y alquileres forman parte de los gastos que tendrán actualizaciones durante el mes.

Para los bonaerenses, uno de los cambios más visibles estará en el transporte público. Pero no será el único: las familias que pagan medicina privada, envían a sus hijos a colegios privados o tienen contratos de alquiler que deben actualizarse también tendrán que recalcular sus presupuestos.

Colectivos: nuevo boleto mínimo de $1.158,97

Las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires tendrán nuevos valores desde septiembre.

El boleto mínimo con SUBE registrada pasará a costar $1.158,97, mientras que los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros subirán a $1.303,83.

Los valores aumentan de acuerdo con la distancia recorrida y son superiores para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada.

La actualización forma parte del mecanismo mensual aplicado al transporte bonaerense. Distintos relevamientos publicados en las últimas horas muestran pequeñas diferencias respecto del porcentaje exacto de variación, por lo que el dato central para los usuarios será el nuevo cuadro tarifario que comenzará a aplicarse desde septiembre.

Trenes: el boleto mínimo pasa a $480

También habrá un incremento importante para quienes utilizan los trenes metropolitanos.

Las tarifas ferroviarias subirán 14,29% y el boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $420 a $480.

La segunda sección tendrá un valor de $669 y la tercera llegará a $833.

El aumento alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Prepagas: aumentos que pueden superar el 3%

Las empresas de medicina prepaga también comunicaron nuevos valores para septiembre.

Los incrementos varían según la empresa y el plan contratado, con ajustes que se ubican aproximadamente entre el 1,9% y algo más del 3%.

En algunos casos, las subas también alcanzarán a los copagos.

Por eso, cada afiliado deberá revisar la comunicación enviada por su empresa para conocer el porcentaje específico que tendrá su cobertura.

Colegios privados: suben 2,5% en Provincia

Las familias bonaerenses que envían a sus hijos a colegios privados con aporte estatal también encontrarán nuevos valores.

En la provincia de Buenos Aires fue autorizado un incremento del 2,5% para septiembre.

Los valores finales dependen del nivel educativo y del porcentaje de subvención que recibe cada establecimiento.

Como referencia, en nivel Inicial y Primario las cuotas de los establecimientos con 100% de aporte estatal comenzarán en $38.070, mientras que en los colegios con menor porcentaje de subvención los aranceles serán considerablemente superiores.

Alquileres: aumentos de hasta 35,52% para contratos de la antigua ley

En los alquileres la situación depende del tipo de contrato.

Aquellos que todavía permanecen alcanzados por la antigua Ley de Alquileres y tengan su actualización anual durante septiembre registrarán una suba del 35,52%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Esto no significa que todos los alquileres aumenten 35,52%.

Actualmente conviven contratos con distintos mecanismos de actualización. En los acuerdos posteriores a la derogación de aquella normativa, el porcentaje depende del índice y de la frecuencia establecidos entre propietario e inquilino.

Por eso, cada caso deberá calcularse de acuerdo con las condiciones del contrato.

Un mes que vuelve a presionar sobre los gastos fijos

Más allá de cada porcentaje, el impacto para las familias aparece cuando todos los aumentos se acumulan.

Transporte, colegio, prepaga, alquiler, servicios y alimentos se pagan con el mismo ingreso.

Para una familia que utiliza diariamente el transporte público, paga un colegio privado y además tiene medicina prepaga, septiembre significará volver a sacar cuentas.

El problema no está solamente en cuánto aumenta cada servicio por separado, sino en cuánto representan todos juntos sobre un salario que también debe alcanzar para alimentos, medicamentos, vestimenta y otros gastos cotidianos.

Septiembre comienza así con una realidad conocida para los hogares: antes de pensar en consumos extraordinarios habrá que calcular cuánto más costará sostener los gastos de todos los meses.

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