31 de agosto de 2026

El consumo masivo cayó un 3,7% en el segundo trimestre impulsado por la baja en el AMBA

11 horas atrás 0

De acuerdo con el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, el consumo masivo se contrajo un 3,7% interanual durante el segundo trimestre de 2026, acumulando una baja del 2,5% en el primer semestre.

El estudio ubica al AMBA como la región más golpeada, con un retroceso del 6,8%, en contraste con una mayor estabilidad en el interior. Esteban Cagnoli, managing director de la consultora, explicó que la alta frecuencia de compra se mantiene (+1,1%), aunque las familias compran en menores cantidades para administrar el presupuesto, afectando especialmente a rubros como lácteos, bebidas alcohólicas y congelados.

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