General Lavalle será sede de la IV Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires

El próximo 5 de septiembre, la Casa de la Cultura de General Lavalle albergará la IV Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, un evento organizado por la Junta de Estudios Históricos local con el respaldo de la Municipalidad de General Lavalle.

La actividad, que comenzará con las acreditaciones a partir de las 9:00 hs, reunirá a investigadores, docentes y estudiantes en un espacio de intercambio enfocado en rescatar las memorias, personajes, instituciones y tradiciones que conforman la identidad bonaerense.

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