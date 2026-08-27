28 de agosto de 2026

Marita Regolo presenta su libro «La Casa desnuda» en la biblioteca de Fomento San Bernardo

10 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la locutora, periodista y escritora Marita Regolo anticipó la presentación de su nuevo libro, La casa desnuda, este viernes a las 14:00 hs en la biblioteca de la Asociación de Fomento San Bernardo (Garay 345).

Regolo detalló que la obra reúne poemas, sonetos, canciones y relatos de ficción, entre ellos el cuento principal ambientado en el frente marítimo de Las Toninas. Además, destacó el valor del encuentro cercano con los lectores y confirmó que la gira continuará el 12 de septiembre en General Lavalle y próximamente en San Clemente del Tuyú.

Dale play:

https://www.youtube.com/watch?v=N-G3tvsz5L0
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