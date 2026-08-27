28 de agosto de 2026

El adiós a Rubén Rada, ícono de la música rioplatense

12 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el periodista Marco Mazzino rinde homenaje a Rubén «Negro» Rada tras su fallecimiento, destacando las multitudinarias manifestaciones populares en las calles de Montevideo para despedirlo.

Marco Mazzino recordó una emotiva anécdota personal con el músico a sus 20 años en el histórico Bar La Paz de Buenos Aires a comienzos de la democracia en 1983, valorando el enorme aporte de Rubén Rada al jazz, el candombe, el rock nacional y la cultura rioplatense.

Dale play:

Compartir

Más historias

Katopodis Mda

La autovía Mar de Ajó–Pinamar empieza a tomar forma: Provincia prevé iniciar la obra en marzo de 2027

7 minutos atrás 0
milei 3

Milei vs el Periodismo | «Está generando un daño en la sociedad»

41 minutos atrás 0
regolo

Marita Regolo presenta su libro «La Casa desnuda» en la biblioteca de Fomento San Bernardo

10 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *