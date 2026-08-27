El adiós a Rubén Rada, ícono de la música rioplatense

En diálogo con Radio Noticias, el periodista Marco Mazzino rinde homenaje a Rubén «Negro» Rada tras su fallecimiento, destacando las multitudinarias manifestaciones populares en las calles de Montevideo para despedirlo.

Marco Mazzino recordó una emotiva anécdota personal con el músico a sus 20 años en el histórico Bar La Paz de Buenos Aires a comienzos de la democracia en 1983, valorando el enorme aporte de Rubén Rada al jazz, el candombe, el rock nacional y la cultura rioplatense.

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