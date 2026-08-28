Katopodis presentó en Mar de Ajó la nueva autovía hacia Pinamar. La licitación será en octubre y Provincia prevé iniciar la obra en marzo de 2027.

Gabriel Katopodis presentó en Mar de Ajó el proyecto para transformar 48 kilómetros de la Ruta 11. La licitación tendrá su apertura de sobres en octubre y demandará una inversión cercana a los $154 mil millones. Juan de Jesús destacó la importancia que tendrá para la seguridad, la conectividad y el desarrollo del Partido de La Costa y toda la región.

La esperada transformación en autovía de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar dio un nuevo paso. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó ayer en Mar de Ajó los detalles del proyecto que permitirá completar uno de los tramos más importantes que todavía conserva circulación de una mano por sentido en el corredor atlántico.

El encuentro se desarrolló en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y reunió al intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, autoridades provinciales y municipales de la región, representantes de Vialidad, AUBASA, instituciones, cámaras empresariales, universidades, sindicatos y distintos sectores vinculados con la actividad económica y turística.

La obra comprenderá aproximadamente 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar, atravesando los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar. (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

Una inversión cercana a los $154 mil millones

El proyecto contempla la construcción de una segunda calzada, separada aproximadamente 16 metros de la existente, junto con la repavimentación de la actual Ruta 11.

La inversión estimada alcanza los $153.994 millones y el financiamiento combinará recursos provinciales con financiamiento internacional.

También se proyectan 13 nuevos accesos y retornos, nueve dársenas y refugios, iluminación en las intersecciones, obras hidráulicas y cuatro pasos de fauna.

Otro dato relevante para quienes utilizan habitualmente la ruta es que la intervención no contempla la instalación de nuevas estaciones de peaje.

Octubre será la primera fecha clave

La Provincia prevé realizar en octubre la apertura de sobres de la licitación. Después deberán cumplirse las etapas de evaluación, adjudicación y contratación.

Si ese proceso avanza de acuerdo con el cronograma previsto, el objetivo es que los trabajos puedan comenzar en marzo de 2027.

Es una diferencia importante: marzo no constituye todavía una fecha contractual definitiva de comienzo de obra, sino el horizonte establecido por Provincia en función del desarrollo esperado de la licitación.

Juan de Jesús: una obra que La Costa espera desde hace años

Durante la presentación, Juan de Jesús puso el acento en lo que significa la continuidad de la autovía para el Partido de La Costa y para una región que tiene en la Ruta 11 su principal corredor de comunicación terrestre.

La obra permitirá mejorar la vinculación hacia Pinamar y Villa Gesell, pero también las condiciones de circulación de residentes, trabajadores, proveedores y turistas que durante todo el año utilizan ese tramo.

Para La Costa, además, la transformación tiene una importancia particular en materia de seguridad vial. La circulación de una mano por sentido, sumada al crecimiento urbano y al incremento exponencial del tránsito durante la temporada, convirtió durante años al tramo entre Mar de Ajó y Pinamar en uno de los puntos sensibles de la Ruta 11.

La mirada planteada por el intendente apuntó justamente a una infraestructura que no debe evaluarse únicamente por los kilómetros de asfalto, sino por la integración y las posibilidades de desarrollo que genera para los municipios costeros.

De Mar de Ajó a Mar del Plata, prácticamente todo por autovía

La dimensión del proyecto se entiende mejor mirando más allá de los límites del Partido de La Costa.

Provincia también está ejecutando la transformación de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita, donde ya fueron habilitados distintos sectores.

Una vez terminadas ambas obras, la Ruta 11 tendrá aproximadamente 287 kilómetros de autovía entre Esquina de Crotto y Mar del Plata.

Esto significa modificar sustancialmente la conexión entre La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata.

Y también permite pensar algo que muchas veces queda relegado por los límites administrativos: los municipios de la Costa Atlántica funcionan cada vez más como una misma región económica, turística y laboral.

Katopodis también dejó un mensaje político

El ministro bonaerense no separó la presentación de la discusión que Provincia mantiene con el Gobierno nacional por la obra pública.

Katopodis atribuyó la decisión de avanzar con el proyecto al gobernador Axel Kicillof y cuestionó la ausencia de una agenda nacional de infraestructura.

La autovía se convierte así también en parte de la disputa política entre Nación y Provincia: mientras Javier Milei sostiene un modelo basado en reducir al mínimo la ejecución directa de obra pública nacional, Kicillof intenta exhibir rutas e infraestructura como una de las principales diferencias de su gestión.

Pero para los vecinos de La Costa existe una discusión bastante más concreta que esa confrontación.

Durante décadas, terminar la autovía de la Ruta 11 fue una demanda vinculada al crecimiento turístico, pero fundamentalmente a la seguridad de quienes viven y circulan por la región.

Ahora hay un proyecto presentado, una inversión definida y un cronograma.

El próximo paso será octubre, cuando deberán abrirse las ofertas. Y luego llegará la prueba más importante: que el anuncio realizado ayer en Mar de Ajó consiga convertirse, efectivamente, en máquinas trabajando sobre la Ruta 11 durante 2027.

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