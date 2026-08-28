28 de agosto de 2026

Milei vs el Periodismo | «Está generando un daño en la sociedad»

35 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el periodista Marco Mazzino reflexionó sobre los reiterados ataques y descalificaciones del presidente Javier Milei hacia la prensa y el rol de los periodistas en el contexto actual.

Marco Mazzino advirtió que la violencia verbal representa un clima de época basado en el odio, remarcando que el mayor impacto es el daño social y la desconexión que genera con la realidad cotidiana de los ciudadanos, comerciantes y familias acorraladas por las dificultades económicas.

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