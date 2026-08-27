A 30 años de “Boquita de Caramelo”, Sombras de Pascual Benítez y Daniel Agostini volverán a compartir escenario. El esperado reencuentro comenzará el sábado 26 de septiembre en Plaza de la Música de Mar del Plata y será parte de una gira especial de apenas diez presentaciones por el país.

Los fanáticos de la música tropical tienen una cita especial en Mar del Plata. El sábado 26 de septiembre, Sombras de Pascual Benítez y Daniel Agostini volverán a encontrarse sobre un escenario para celebrar los 30 años de uno de los discos emblemáticos de la cumbia argentina: “Boquita de Caramelo”.

La presentación será en Plaza de la Música, ex GAP, ubicada en avenida Constitución 5780, y marcará el comienzo de una gira federal que tendrá solamente diez funciones en Argentina.

El espectáculo formará parte del Classic Fest – “Noche Norteña – Edición de Oro” y recuperará canciones que atravesaron generaciones y se convirtieron en clásicos de la movida tropical, entre ellas “La ventanita” y “Pega la vuelta”.

Un reencuentro esperado, 30 años después

El regreso tiene un componente especial para quienes vivieron la explosión de la música tropical durante los años 90.

Daniel Agostini fue una de las voces que marcó aquella etapa de Sombras y el reencuentro con la formación de Pascual Benítez propone justamente volver a recorrer aquella historia tres décadas después.

Mar del Plata tendrá el privilegio de ser la primera ciudad en recibir el espectáculo antes de que la gira continúe por otros puntos del país.

La noche seguirá después del show

La propuesta no terminará con el recital.

Después de la presentación de Sombras y Daniel Agostini comenzará una fiesta dedicada a la cumbia de los años 90 y 2000, con los DJs Andrés Pepe y Sergio Pepe, que extenderán la celebración hasta las 4 de la madrugada.

Las puertas abrirán a las 20.00, mientras que el show está anunciado para las 22.00. Desde la medianoche comenzará el DJ Set.

Fecha, lugar y entradas

Sábado 26 de septiembre de 2026

Plaza de la Música – Ex GAP

Av. Constitución 5780 – Mar del Plata

Apertura: 20.00

Show: 22.00

DJ Set Andrés & Sergio Pepe: 00.00 a 04.00

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Articket – Sombras de Pascual Benítez y Daniel Agostini y puntos de venta adheridos.

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