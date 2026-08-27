Ambiente bonaerense informó que no registra una Evaluación de Impacto Ambiental del Enduro del Invierno. Crece la polémica en Pinamar antes de la carrera.

El Ministerio de Ambiente bonaerense informó que no encontró en sus registros una Evaluación de Impacto Ambiental presentada para el Enduro del Invierno. El dato contrasta con lo expresado durante el tratamiento municipal, cuando se aseguró que existía un estudio ambiental sin objeciones. A horas de la competencia, además, existen presentaciones judiciales y una denuncia penal. Por ahora, el evento sigue programado para este fin de semana.

La polémica por el Enduro del Invierno 2026 en Pinamar sumó en las últimas horas un dato que cambia sustancialmente la discusión.

La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires informó, ante una presentación realizada por la Fundación Ecológica Pinamar, que no encontró en sus registros una Evaluación de Impacto Ambiental tramitada para la realización de la competencia.

La precisión es importante: esto no equivale por sí solo a una resolución provincial prohibiendo el Enduro, pero introduce un interrogante sobre las condiciones ambientales bajo las cuales fue autorizado localmente.

Lo que había dicho Pinamar

El dato provincial contrasta con lo informado durante el tratamiento del expediente en el Concejo Deliberante.

El propio sitio oficial del HCD dejó registrado que, ante las consultas sobre la posibilidad de cambiar la ubicación del circuito, se explicó que existía un estudio de impacto ambiental respecto del sector y que no habría objeciones para realizar allí el evento.

El Concejo posteriormente autorizó a EDV Entertainment S.A. a utilizar el espacio público comprendido entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach, además de sectores de Avenida del Mar y calles transversales, para desarrollar la competencia.

Aquí aparece entonces una diferencia que necesita ser aclarada.

¿Cuál es el estudio ambiental al que hizo referencia el Municipio y qué alcance tiene? ¿Por qué la Provincia no registra una Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente al Enduro?

Un informe ambiental incorporado a un expediente municipal y una Evaluación de Impacto Ambiental tramitada ante la autoridad provincial no necesariamente son el mismo instrumento.

De la protesta ambiental a la Justicia

Durante los últimos días, vecinos y organizaciones ambientalistas realizaron movilizaciones y presentaciones para cuestionar fundamentalmente el lugar elegido y el movimiento de arena necesario para construir el circuito.

La Fundación Ecológica Pinamar sostiene que la traza alcanza casi cuatro kilómetros y compromete aproximadamente el 20% del frente marítimo urbano. Entre los riesgos señalados menciona compactación de la arena, afectación de la recarga de agua dulce y aceleración de procesos erosivos.

Pero el conflicto dejó de limitarse a las protestas.

Los concejales Gregorio Estanga y Violeta Saquilan presentaron una denuncia penal para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la autorización del evento, los trabajos realizados sobre la costa y la utilización de recursos municipales. Se trata de una denuncia y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.

También existen planteos judiciales destinados a detener las intervenciones sobre la playa.

El Enduro, por ahora, sigue en pie

A pesar del nuevo escenario, hasta este jueves no aparece una resolución conocida que haya suspendido definitivamente la competencia.

El Enduro del Invierno continúa anunciado para este sábado 29 y domingo 30 de agosto.

La discusión, sin embargo, cambió.

Hasta hace algunos días podía plantearse como una confrontación entre quienes defienden un evento capaz de generar movimiento turístico durante la temporada baja y quienes advierten sobre su posible impacto ambiental.

Ahora existe una pregunta institucional mucho más concreta.

Si durante el tratamiento municipal se aseguró que existía un estudio ambiental sin objeciones y el Ministerio de Ambiente bonaerense informa que no registra una Evaluación de Impacto Ambiental presentada para el Enduro, será necesario determinar exactamente qué documentación respaldó la autorización.

La competencia puede representar una oportunidad turística importante para Pinamar. Y la discusión tampoco necesariamente pasa por elegir entre Enduro sí o Enduro no.

El interrogante es más sencillo: si un evento de semejante magnitud modifica durante varios días un sector sensible de la playa, cuáles son los estudios, autorizaciones y controles que deben existir antes de que las máquinas comiencen a mover arena.

A menos de 48 horas del comienzo previsto, esa respuesta resulta ahora tan importante como saber si finalmente las motos largarán el sábado.

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