Paulón sobre los endeudados | «No podemos mirar hacia otro lado»

En comunicación con Radio Noticias, el diputado nacional Esteban Paulón expuso su preocupación por la compleja situación socioeconómica, el sobreendeudamiento de las familias y el impacto en la salud mental.

Paulón cuestionó la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional ante el descontrol de las tasas de interés y destacó el trabajo legislativo en el Congreso para unificar proyectos de alivio financiero, recomposición del PAMI y apoyo a jubilados, remarcando la urgencia de que la política construya propuestas que conecten con las demandas de la sociedad.

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