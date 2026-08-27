El letrado Iván Bozicevic habló sobre la absolución de Carames

En entrevista con Radio Noticias, el abogado defensor Iván Bozicevic analizó el veredicto de no culpabilidad dictado por unanimidad por un jurado popular a favor de Andrea Paola Carames, acusada por el crimen de Gabriel Antonio Espósito ocurrido en octubre de 2023 en el Hotel El Pescador de Mar de Ajó.

Iván Bozicevic detalló las razones para optar por un juicio por jurados, la firmeza e inimpugnabilidad de la resolución que le devolvió la libertad inmediata, y el difícil proceso de reinserción personal y profesional tras casi tres años de prisión preventiva.

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