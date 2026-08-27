27 de agosto de 2026

Hogares endeudados | Crece la morosidad en el país con fuerte impacto en La Costa

19 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Fernando Latorre, representante de La Bancaria y concejal, analizó el marcado incremento de la morosidad y el endeudamiento de las familias en Argentina y en el Partido de la Costa.

Fernando Latorre remarcó que las cifras reflejan que aproximadamente 9.500 costeros se encuentran en situación de mora de un total de 40.000 endeudados. Asimismo, alertó sobre los efectos de la desregulación de las tasas de interés impulsada por el Gobierno nacional en billeteras virtuales y financieras privadas, en contraposición con las herramientas de refinanciación a tasas bajas ofrecidas por la banca pública como el Banco Provincia.

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