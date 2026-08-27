28 de agosto de 2026

La cooperativa Recoplástico se prepara para producir madera plástica reciclada entre otros proyectos

14 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Cristian, integrante de la cooperativa Recoplástico de Mar de Ajó Norte, compartió los detalles de la ampliación de su espacio de trabajo gracias a un subsidio de la provincia de Buenos Aires.

Cristian explicó cómo transforman distintos tipos de plástico recuperado en placas, maderas plásticas, composteras y organizadores de ducha para la zona costera, destacando la importancia del reciclaje autogestionado y el desarrollo de nuevas tecnologías locales para revalorizar los residuos.

Los detalles:

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