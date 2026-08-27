La cooperativa Recoplástico se prepara para producir madera plástica reciclada entre otros proyectos
En diálogo con Radio Noticias, Cristian, integrante de la cooperativa Recoplástico de Mar de Ajó Norte, compartió los detalles de la ampliación de su espacio de trabajo gracias a un subsidio de la provincia de Buenos Aires.
Cristian explicó cómo transforman distintos tipos de plástico recuperado en placas, maderas plásticas, composteras y organizadores de ducha para la zona costera, destacando la importancia del reciclaje autogestionado y el desarrollo de nuevas tecnologías locales para revalorizar los residuos.
Los detalles: