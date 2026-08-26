¿Tenés subsidios de luz y gas? Cómo consultar si recibís el beneficio, qué bonificaciones están vigentes y cómo verificar la Tarifa Social de EDEA.

Después de los reclamos por las facturas de EDEA en el Partido de La Costa, una de las dudas que aparece entre los usuarios es si están recibiendo correctamente los subsidios energéticos. El sistema cambió y hoy existen distintas bonificaciones. Te contamos cómo consultar tu situación.

Las fuertes facturas de electricidad que durante las últimas semanas generaron reclamos en el Partido de La Costa dejaron varias preguntas abiertas. Una de ellas es particularmente importante: ¿estoy recibiendo el subsidio que me corresponde?

La duda no es menor porque durante 2026 cambió el sistema nacional. Actualmente funciona el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que alcanza a usuarios residenciales que cumplen los requisitos establecidos para recibir asistencia en electricidad y gas.

Y hay una manera oficial de comprobarlo.

Cómo saber si tenés subsidio

La Secretaría de Energía mantiene habilitada una consulta en la que cada usuario puede verificar su situación.

Para realizarla conviene tener a mano la factura de luz o gas, porque allí figuran el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta o NIS que puede requerirse para identificar el suministro.

Consultar si recibís subsidios de luz y gas

Desde el mismo sitio también se puede consultar el estado de una solicitud, inscribirse al ReSEF o pedir una revisión si el usuario considera que su situación no está correctamente registrada.

Este punto resulta especialmente recomendable para quienes recibieron durante los últimos meses una factura considerablemente superior a las anteriores.

¿Qué subsidios están vigentes en agosto?

Para los hogares incorporados al SEF, Nación prorrogó durante agosto una bonificación extraordinaria adicional del 25% para el consumo de gas natural y gas propano por redes.

En electricidad también existe una bonificación extraordinaria: para agosto es del 16,59% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios residenciales alcanzados por el régimen.

Esto es particularmente importante para los usuarios de EDEA en el Partido de La Costa.

OCEBA tiene publicados cuadros tarifarios diferenciados para usuarios residenciales beneficiarios del SEF, incluyendo específicamente a EDEA. Es decir: estar o no correctamente registrado dentro del régimen puede modificar el valor final que termina pagando un hogar.

También existe la Tarifa Social bonaerense

En la Provincia funciona además la Tarifa Social eléctrica, que no debe confundirse con el subsidio nacional.

OCEBA dispone de una consulta específica mediante DNI o CUIT para conocer si el titular de un suministro eléctrico bonaerense se encuentra alcanzado por este beneficio.

Consultar Tarifa Social eléctrica en OCEBA

Incluso existen cuadros tarifarios específicos para usuarios que reúnen simultáneamente la condición de Tarifa Social y beneficiarios del SEF.

¿Y la Zona Fría?

Este es otro punto donde pueden mezclarse conceptos.

Zona Fría no es lo mismo que el SEF ni que la Tarifa Social. Se trata de un régimen diferente relacionado con determinadas zonas geográficas y el consumo de gas.

Por eso un usuario puede encontrarse alcanzado por distintos mecanismos y es importante no interpretar todos los descuentos de la factura como si fueran un único subsidio.

Como Radio Noticias Web informó esta semana, el régimen de Zona Fría está actualmente en medio de una discusión política sobre su futuro, pero eso no significa que el beneficio haya desaparecido hoy.

Qué conviene revisar en la factura

Ante una factura de luz elevada, el primer paso debería ser comparar el consumo en kWh, no solamente el importe en pesos. Después, verificar el período facturado y finalmente comprobar si el suministro aparece correctamente incorporado a los beneficios correspondientes.

En el caso de la electricidad también puede consultarse la Tarifa Social de OCEBA.

Y si existen dudas respecto del SEF, la Secretaría de Energía dispone además del 0800-222-7376, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

En momentos en que una factura puede cambiar considerablemente el presupuesto familiar, saber qué se está pagando y comprobar si están aplicándose los beneficios correspondientes se convirtió en una parte indispensable del control de los servicios públicos.

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