27 de agosto de 2026

Mar de Ajó | Uthgra celebró a las infancias con una función de cine

2 días atrás 0

Rodolfo Basualdo, secretario general de UTHGRA La Costa, se refirió a los festejos organizados por el gremio hotelero y gastronómico para los hijos e hijas de sus afiliados.

Basualdo, explicó que en esta oportunidad buscaron una propuesta diferente para resguardar a los más chicos de las bajas temperaturas, ofreciéndoles una función de cine en Mar de Ajó con entrega de golosinas.

Asimismo, destacó la importancia de adaptar las actividades para garantizar un momento de disfrute familiar y acercar la institución a los trabajadores.

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