27 de agosto de 2026

La comisión de la Fiesta del Sol se reunió con las postulantes 2026

2 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Manuela Rojas, coordinadora de postulantes de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, brindó detalles del primer encuentro realizado con las 18 inscriptas y sus familias.

Manuela Rojas destacó que el proceso se enfoca en la preparación en oratoria, responsabilidad y promoción turística de San Bernardo del Tuyú, alejándose de los estereotipos de belleza y convocando a jóvenes comprometidas con representar a la localidad en todo el país.

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