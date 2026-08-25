27 de agosto de 2026

Capacitaciones sobre manipulación de alimentos en el distrito

2 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Rodolfo Basualdo, secretario general de UTHGRA La Costa, brindó detalles sobre la jornada de capacitación en manipulación de alimentos organizada en conjunto con la Asociación de Hoteles y el Centro de Formación Laboral.

Rodolfo Basualdo enfatizó la importancia del perfeccionamiento laboral y la obtención de la libreta sanitaria para elevar la calidad del servicio turístico local. Asimismo, remarcó la excelente respuesta por parte de los trabajadores, lo que impulsará la realización de nuevas instancias formativas en localidades como San Clemente y Santa Teresita.

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