27 de agosto de 2026

Sebastián, el joven barbero de Mar del Tuyú comienza su proyecto y lanza un desafio personal en redes

1 día atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el barbero de 15 años Sebastián Sabaño contó los detalles de su proyecto de barbería en Costa del Este y su fuerte crecimiento en redes sociales.

Sebastián Sabaño repasó sus inicios cortando el pelo en su habitación hasta contar con su propio espacio laboral, la constante colaboración de su familia para la producción de contenidos y el desafío en video que llevará adelante este fin de semana cortando el pelo durante 24 horas.

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