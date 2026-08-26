Andrea Paola Carames fue absuelta por el crimen del hotelero Gabriel Espósito en Mar de Ajó. El caso continúa y se estima otro juicio para octubre.

Un jurado popular declaró “no culpable” por unanimidad a la ex pareja de Gabriel Antonio Espósito, el hotelero asesinado en Mar de Ajó en octubre de 2023. La absolución cierra la acusación contra Carames, pero no la causa: se estima que en octubre serán juzgados los dos hombres señalados como presuntos autores materiales del crimen.

El crimen del Hotel El Pescador de Mar de Ajó, uno de los casos policiales que mayor conmoción provocó en el Partido de La Costa durante los últimos años, tuvo un giro judicial importante.

Andrea Paola Carames fue declarada “no culpable” por unanimidad por un jurado popular en el juicio realizado en los tribunales de Dolores por el asesinato de su ex pareja, Gabriel Antonio Espósito. Los doce jurados consideraron que no existían elementos suficientes para determinar que hubiera participado necesariamente del homicidio.

El veredicto pone fin a la acusación contra Carames, pero no cierra judicialmente el crimen.

Raúl Alberto Vargas y Nicolás Brian Pereira continúan vinculados al expediente y fueron elevados a juicio acusados como presuntos coautores. De acuerdo con la información conocida por este medio, se estima que el juicio contra quienes están señalados como presuntos autores materiales se realizará durante octubre de este año.

Será, por lo tanto, el próximo capítulo de una historia que comenzó hace casi tres años con un incendio y terminó revelando un homicidio.

Un incendio que escondía un crimen

La noche del 25 de octubre de 2023, Gabriel Antonio Espósito, de 55 años, llegó al Hotel El Pescador, ubicado sobre avenida Costanera al 700 de Mar de Ajó.

Las cámaras municipales permitieron posteriormente reconstruir parte de sus últimos movimientos. Según la investigación, Espósito ingresó alrededor de las 22.36. Minutos después fue registrado en las inmediaciones un automóvil que pasó a formar parte de las pesquisas.

Al día siguiente, Bomberos fueron convocados por un incendio dentro del establecimiento.

Una vez controladas las llamas encontraron el cuerpo de Espósito dentro de una habitación.

La escena rápidamente comenzó a despertar sospechas. El cuerpo estaba carbonizado y presentaba ataduras. Debido a su estado, la identificación debió realizarse mediante piezas dentales.

La autopsia confirmó el homicidio

Las pericias descartaron que Espósito hubiera muerto como consecuencia del incendio.

La autopsia estableció que había sufrido un fuerte traumatismo en el tórax que le provocó un hemoneumotórax derecho y determinó que el hombre ya estaba muerto cuando comenzó el fuego.

Los investigadores concluyeron además que el incendio había sido provocado intencionalmente. La hipótesis fue que las llamas buscaban ocultar evidencias del homicidio.

También se investigó la desaparición del equipo donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad internas del hotel.

El episodio que inicialmente había movilizado a los bomberos se transformó así en una investigación por asesinato.

Las primeras detenciones

Una semana después del crimen, la investigación avanzó sobre personas del entorno de la víctima.

El fiscal Martín Prieto dispuso entonces las detenciones de Andrea Paola Carames, ex pareja de Espósito, y de Raúl Alberto Vargas, quien era pareja de ella en ese momento.

Posteriormente también quedó involucrado Nicolás Brian Pereira.

En septiembre de 2024, la Justicia rechazó pedidos de sobreseimiento y resolvió elevar la causa a juicio. La resolución judicial incluyó a Carames, Vargas y Pereira dentro del expediente que investigaba el homicidio.

Pero las responsabilidades atribuidas a cada uno debían ser demostradas durante los respectivos juicios.

El jurado absolvió a Carames

Casi tres años después del asesinato, Andrea Paola Carames llegó al juicio por jurados en Dolores.

La acusación sostuvo su participación en el homicidio, pero las pruebas presentadas no convencieron al jurado sobre su responsabilidad.

Los doce integrantes resolvieron por unanimidad declararla “no culpable”.

La decisión significa que la responsabilidad penal que se pretendía atribuir a Carames no pudo ser demostrada en el juicio.

La absolución, sin embargo, no modifica las conclusiones periciales sobre lo ocurrido en el Hotel El Pescador: Gabriel Espósito fue asesinado y posteriormente se inició intencionalmente un incendio en el establecimiento.

El caso no terminó: queda otro juicio

Ahora la atención judicial se trasladará hacia los otros acusados.

Raúl Alberto Vargas y Nicolás Brian Pereira están señalados en la causa como presuntos coautores y deberán afrontar su propio proceso. Según la información disponible para este medio, se estima que ese juicio podría realizarse en octubre de 2026.

Hasta que exista sentencia, ambos deben ser considerados inocentes.

Ese debate será fundamental para conocer cómo interpreta la Justicia las pruebas reunidas durante casi tres años y si la acusación consigue demostrar quiénes fueron responsables materiales del asesinato.

La absolución de Andrea Paola Carames cerró entonces una parte de la historia, pero no puso punto final al caso Hotel El Pescador.

A casi tres años de aquella madrugada en Mar de Ajó, permanece pendiente la instancia que puede responder la pregunta central que originó toda la investigación:

quién mató a Gabriel Antonio Espósito y cómo ocurrió el crimen.

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