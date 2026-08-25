Fomento San Bernardo y los detalles del nuevo piso de parquet en el polideportivo
En diálogo con Radio Noticias, Gastón Reinoso, presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo, brindó detalles sobre la etapa final de colocación y pulido del nuevo piso de madera flotante en la cancha principal del club.
Esta obra histórica representa un salto de calidad significativo para los deportistas locales y las distintas disciplinas como básquet, vóley y patín, reflejando el enorme esfuerzo económico y el trabajo conjunto de los socios y subcomisiones de la institución para concretar el proyecto.
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