27 de agosto de 2026

Fomento San Bernardo y los detalles del nuevo piso de parquet en el polideportivo

2 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Gastón Reinoso, presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo, brindó detalles sobre la etapa final de colocación y pulido del nuevo piso de madera flotante en la cancha principal del club.

Esta obra histórica representa un salto de calidad significativo para los deportistas locales y las distintas disciplinas como básquet, vóley y patín, reflejando el enorme esfuerzo económico y el trabajo conjunto de los socios y subcomisiones de la institución para concretar el proyecto.

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