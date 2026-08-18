Cientos de jóvenes se reunieron para “farmear aura” en Plaza Mitre de Mar del Plata. La convocatoria terminó con piedrazos, botellazos y corridas.

La convocatoria se realizó durante el fin de semana largo en Plaza Mitre. Lo que comenzó como una particular competencia surgida de las redes sociales terminó con corridas, piedrazos y botellazos. Los videos se viralizaron y el episodio alcanzó repercusión nacional.

Una convocatoria que para muchos adultos resulta difícil incluso de explicar terminó convirtiéndose en una de las imágenes virales que dejó el fin de semana largo en Mar del Plata.

Cientos de jóvenes se reunieron en Plaza Mitre para participar de un encuentro de “farmear aura”, una tendencia nacida del lenguaje de internet, los videojuegos y las redes sociales.

La propuesta era esencialmente recreativa: los participantes realizaban poses, movimientos y pequeñas performances buscando demostrar quién tenía mayor “aura”, entendida en este código juvenil como carisma, estilo, presencia o capacidad para llamar la atención.

¿Qué significa “farmear aura”?

Probablemente sea la pregunta que se haga buena parte de quienes no pertenecen a las generaciones más jóvenes.

“Farmear” es una expresión tomada del mundo de los videojuegos y hace referencia a realizar determinadas acciones repetidamente para acumular recursos, experiencia o puntos.

Llevada al lenguaje de las redes, “farmear aura” sería algo así como acumular puntos imaginarios de popularidad, estilo o admiración.

En términos mucho más tradicionales, podría traducirse como “hacerse el canchero”, “tirar facha” o realizar algo que genere reconocimiento entre los demás.

La gracia está justamente en la exageración y, muchas veces, en la ironía.

Una convocatoria multitudinaria

La propuesta consiguió reunir a un importante número de jóvenes en Plaza Mitre.

Durante buena parte del encuentro se desarrollaron las performances previstas, pero hacia el final la situación cambió.

Los videos que comenzaron a circular posteriormente muestran corridas y el lanzamiento de piedras y botellas, provocando la dispersión de quienes estaban en el lugar.

¿Quién inició los incidentes?

En este punto conviene ser prudentes.

Las primeras publicaciones periodísticas no coinciden completamente sobre cómo comenzaron las agresiones.

Algunos medios hablan de enfrentamientos entre grupos, mientras otros señalan que quienes participaban de la convocatoria fueron atacados a piedrazos y botellazos.

Por ahora, entonces, lo comprobable a través de los registros difundidos es que la concentración terminó con incidentes, lanzamiento de objetos y corridas, pero no resulta prudente adjudicar el inicio de la violencia a un grupo determinado sin información oficial que lo confirme.

De una tendencia de redes a noticia nacional

Paradójicamente, aquello que nació buscando conseguir “aura” terminó consiguiendo algo mucho más concreto: viralización.

Los videos comenzaron a reproducirse en redes sociales y este martes el episodio llegó a distintos medios nacionales y provinciales.

También generó una discusión generacional bastante particular: mientras algunos adultos cuestionaron la convocatoria, otros usuarios recordaron fenómenos juveniles de generaciones anteriores, desde floggers y emos hasta encuentros nacidos alrededor de Fotolog y otras comunidades de internet.

Más allá de esa discusión, el problema no estuvo en que cientos de jóvenes decidieran encontrarse en una plaza para participar de una tendencia de redes.

El problema apareció cuando las poses y las bromas dieron paso a las piedras, las botellas y las corridas.

Y así, el primer encuentro para “farmear aura” en Mar del Plata terminó consiguiendo mucha más repercusión de la que probablemente imaginaron sus organizadores.

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