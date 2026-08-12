Vecinos reclaman por las tarifas de EDEA. Qué explica los aumentos de la luz y qué parte del precio decide cada organismo.

Vecinos del Partido de La Costa volvieron a reclamar por el fuerte impacto de las boletas de EDEA. ¿Qué explica los aumentos y cuánto decide realmente la distribuidora?

Las facturas de electricidad volvieron a ocupar el centro de la discusión en el Partido de La Costa. Vecinos de distintas localidades reclaman por boletas que, en algunos casos, alcanzan valores que resultan difíciles de afrontar para familias, comerciantes y prestadores de servicios.

El reclamo también se trasladó a la calle, mientras crece la preocupación por el impacto que tienen las tarifas sobre la economía cotidiana.

Pero detrás de una factura de luz hay varias decisiones y no todas corresponden a EDEA, la empresa que distribuye la electricidad en buena parte de la Costa Atlántica.

¿Por qué aumentó tanto la luz?

La explicación principal hay que buscarla en el cambio de la política energética nacional.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, se redujo progresivamente la participación de los subsidios estatales en el costo de la energía. En términos simples: una parte del precio que antes era absorbida por el Estado comenzó a trasladarse en mayor medida a los usuarios.

Pero ese no es el único componente.

La factura también incluye el costo de distribución, que contempla el funcionamiento y mantenimiento de las redes, transformadores e infraestructura. En el caso de EDEA, ese componente está regulado por la Provincia de Buenos Aires a través de los cuadros tarifarios que publica OCEBA.

A eso se suman impuestos y otros cargos que forman parte de la factura final.

Por eso, EDEA no fija libremente el precio que paga cada usuario. La distribuidora aplica los cuadros tarifarios aprobados por los organismos correspondientes.

¿Entonces EDEA no tiene nada que ver?

Sí tiene una responsabilidad: es la empresa que presta el servicio de distribución y cobra la factura.

Pero es importante distinguir entre distribuir la energía y definir el precio mayorista de la electricidad o el esquema de subsidios.

El precio de la energía y la política de subsidios tienen una fuerte incidencia nacional. En tanto, la regulación de la distribución de EDEA corresponde a la Provincia.

De hecho, OCEBA mantiene publicados los cuadros tarifarios vigentes para EDEA y las restantes distribuidoras bonaerenses.

¿Por qué algunos usuarios reciben facturas mucho más altas?

Porque no todos los hogares están en la misma situación.

El monto depende, entre otras cosas, de cuánto se consume, la categoría tarifaria y el nivel de subsidio que corresponde a cada usuario.

También importa el período facturado. En invierno, por ejemplo, el uso de electricidad puede aumentar por calefacción y otros consumos, haciendo que una factura sea considerablemente mayor.

Para agosto, el Gobierno nacional estableció una bonificación extraordinaria del 16,59% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de subsidios energéticos focalizados.

Eso significa que el esquema de subsidios continúa, aunque de manera focalizada y con límites de consumo.

El reclamo tiene una explicación económica

Los vecinos miran, fundamentalmente, el número que aparece al final de la factura.

Y ahí está el problema: para una familia, un comercio o un emprendimiento turístico, la electricidad dejó de ser un gasto más y pasó a ocupar una parte cada vez más importante del presupuesto.

En la Costa Atlántica el impacto puede ser todavía mayor porque la energía es un costo directo para hoteles, restaurantes, comercios, supermercados y otros establecimientos que dependen de la actividad turística.

Por eso, detrás de los reclamos por las tarifas hay dos discusiones diferentes.

Una es cuánto cuesta hoy la electricidad y cuánto puede pagar una familia o un comercio.

La otra es quién determina cada componente de ese precio.

Y para entender la factura hay que mirar las dos.

En pocas palabras

¿Por qué subió la luz? Principalmente por el cambio en el esquema nacional de subsidios, que trasladó una mayor proporción del costo de la energía a los usuarios.

¿EDEA decide cuánto aumenta? No libremente. La distribuidora aplica tarifas reguladas y aprobadas por los organismos correspondientes.

¿Quién regula a EDEA? La distribución en la Provincia de Buenos Aires está regulada por el Gobierno bonaerense, a través de organismos como OCEBA.

¿Por qué dos vecinos pueden pagar montos muy diferentes? Porque influyen el consumo, la categoría, los subsidios y otros componentes de la factura.

Mientras los vecinos reclaman por el impacto de las boletas, la discusión de fondo queda planteada: cómo garantizar un servicio sostenible sin que el costo de la energía termine siendo imposible de afrontar para las familias y para quienes sostienen la actividad económica local.

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