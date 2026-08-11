Imperio Moda organiza un casting abierto y un taller junto al reconocido diseñador César Juricich en La Costa

En diálogo con Radio Noticias, Verónica Pereira Mieres, de Imperio Moda, anunció las actividades que llevarán a cabo en el Partido de La Costa de cara al evento del próximo domingo 30 de agosto.

Este fin de semana se realizará un casting abierto sin límite de edad ni de talle en San Bernardo para seleccionar a las modelos de pasarela.

Asimismo, la jornada central en Mar de Ajó Norte incluirá un taller intensivo de asesoramiento de imagen y tendencias a cargo del diseñador internacional César Juricich, cerrando con un gran desfile abierto al público que integrará a diseñadores y estudiantes locales.

Los detalles:

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