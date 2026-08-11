Exitoso balance del Curso de Timonel de Rescate en General Lavalle

En diálogo con Radio Noticias, el instructor de la Asociación Mutual Argentina de Guardavidas y Afines (AMGAA), Fernando Nemiña, brindó detalles sobre la finalización del curso de Timonel de Rescate dictado en General Lavalle.

La capacitación combinó clases teóricas en la Biblioteca Pública local con prácticas en la Ría de Ajó, abordando maniobras de aproximación, extracción de víctimas y navegación ante inclemencias climáticas. La jornada convocó a participantes de La Costa, Pinamar, Dolores y Parques Nacionales, generando además un importante impacto positivo en el turismo y hospedaje regional.

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