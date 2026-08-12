Este viernes 14 vence el plazo para adherir al plan de regularización de tasas municipales con descuentos de hasta el 75%

El Municipio del Partido de La Costa recordó que este viernes 14 de agosto finaliza la moratoria para la regularización de deudas de tasas generales y habilitaciones comerciales.

El programa ofrece una condonación del 75% sobre intereses para quienes paguen el total adeudado en una cuota (estando al día con la tasa 2026), un 50% de descuento en 3 cuotas y un 30% en 6 pagos.

Asimismo, para los períodos correspondientes a 2026 se otorga un 50% de bonificación en intereses. La medida alcanza también a comercios, contemplando la exención de multas para quienes adhieran antes del vencimiento. Trámites e informes disponibles en lacosta.gob.ar/tasas o vía WhatsApp al 2246-501000.

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