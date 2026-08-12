La Inteligencia Artificial como herramienta cotidiana | Mitos, usos y desafíos

En diálogo con Radio Noticias, el especialista en tecnología y comunicación Richard Magne analizó el impacto y el rol de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad actual.

Magne enfatizó la importancia de concebir a la IA como una herramienta complementaria y no como un oráculo infalible, subrayando la necesidad de verificar la información debido a la presencia de sesgos o datos erróneos. Asimismo, abordó el desafío generacional entre nativos y migrantes digitales, la creciente exigencia laboral del manejo de IA y la necesidad de capacitar a docentes y alumnos para un uso crítico y responsable.

Dale play:

Compartir