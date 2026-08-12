La Escuela 9 de Mar de Ajó celebró 87 años. Radio Noticias repasó su historia y envió saludos por el Día del Trabajador de la Televisión.

En el aire de Radio Noticias (FM 105.7), el cronista Carlos Bron realizó un recorrido histórico desde el móvil de exteriores con motivo del 87° aniversario de la Escuela Primaria N° 9 de Mar de Ajó. Durante la transmisión, el periodista saludó a la comunidad educativa y repasó las fechas clave del establecimiento pionero de la región.

Las gestiones para instalar una escuela en la zona se iniciaron en 1936, tras los primeros trazados urbanos de la firma Tierras y Balnearios Mar de Ajó S.R.L. Los pedidos formales se tramitaron ante el Consejo Nacional de Educación entre 1937 y 1938, derivando en la creación de la antigua Escuela Laínez N° 112.

El 12 de agosto de 1939 el colegio comenzó sus actividades en dependencias del Hotel El Descanso, cedidas por el vecino José Manresa. La primera docente y directora fue Eva Rosa de Oro del Valle de Young. El 4 de abril de 1942 la institución inauguró su edificio propio en la calle Montevideo 551. Décadas después, el frente de la sede fue declarado “Fachada Histórica y Patrimonio Histórico Municipal” por el Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa. Para ampliar información sobre la agenda institucional de la región, podés consultar el portal de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Durante la salid de aire, Carlos Bron también dedicó un saludo especial por el Día del Trabajador de la Televisión a todo el personal técnico, camarógrafos, productores, iluminadores, editores y periodistas que se desempeñan tanto detrás como delante de pantalla.

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