Las ventas pyme cayeron 3,8% en julio y acumulan una baja del 2,7% en siete meses. CAME advierte por el menor consumo.

El relevamiento de CAME muestra una nueva retracción del consumo. En los primeros siete meses del año, las ventas minoristas acumulan una baja del 2,7% y seis de los siete sectores relevados tuvieron resultados negativos.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a retroceder en julio. Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones cayeron 3,8% interanual y también bajaron 2,1% respecto de junio.

Con este resultado, los primeros siete meses de 2026 acumulan una caída del 2,7% en las ventas minoristas pyme.

El dato más significativo del informe aparece en la explicación que hace la propia entidad: el consumo perdió el impulso que había generado el aguinaldo de junio. Sin ese ingreso extraordinario y con una mayor incidencia de las tarifas de los servicios durante el invierno, las familias volvieron a cuidar más sus gastos.

La consecuencia, según CAME, fue una demanda más selectiva. Los consumidores concentraron sus compras en productos indispensables y postergaron adquisiciones de mayor valor, como indumentaria, muebles y bienes durables.

Seis de siete sectores terminaron en rojo

El retroceso alcanzó a seis de las siete actividades relevadas.

Los sectores que tuvieron las mayores caídas fueron:

Textil e indumentaria: -5,6%.

-5,6%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -5,5%.

-5,5%. Alimentos y bebidas: -5,4%.

El único sector que mostró una mejora fue ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con una suba interanual del 1%.

Hay, sin embargo, un dato que muestra cómo está cambiando la forma de comprar: las ventas online realizadas por comercios que también tienen locales físicos crecieron 14,9% interanual durante julio.

Comerciantes cautelosos

El escenario también se refleja en las expectativas de los comerciantes. El 44,5% consideró desfavorable la situación de su negocio, mientras que el 48,1% sostuvo que se mantuvo estable.

Para los próximos doce meses aparece una mirada algo más optimista: el 42,4% espera una mejora de la actividad. Pero esa expectativa todavía no se traduce en decisiones de inversión.

De hecho, el 61,5% de los comercios consultados consideró desfavorable el momento para realizar nuevas inversiones.

CAME describe un escenario en el que los comercios deben recurrir cada vez más a promociones bancarias, billeteras virtuales y descuentos por pago contado para concretar operaciones, mientras enfrentan aumentos en los costos de reposición y logística.

El resultado es una ecuación difícil: menos ventas, consumidores más cautelosos y costos que siguen presionando sobre la rentabilidad.

Para la entidad, julio dejó así una señal clara sobre el estado del consumo: el mercado sigue funcionando, pero con compradores que priorizan lo indispensable y comercios que, antes de pensar en crecer, buscan sostener el flujo de caja.

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