11 de agosto de 2026

Avanza la obra del piso de parquet en la Asociación de Fomento San Bernardo

1 día atrás 0

En un móvil en vivo para Radio Noticias, Carlos Bron informó sobre los significativos avances en la colocación del nuevo piso de parquet en el gimnasio de la Asociación de Fomento San Bernardo. Tras aprovechar el receso invernal para los trabajos principales, la obra ingresó en la etapa de pulido y continuará con la pintura, demarcación de líneas y plastificado final.

Asimismo, se recordó que la comunidad aún puede colaborar mediante la compra de metros cuadrados de parquet para acompañar el desarrollo de una infraestructura clave para eventos deportivos, culturales y de convenciones en la localidad.

Los detalles:

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