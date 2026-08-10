11 de agosto de 2026

Preocupante caída del turismo en La Provincia

22 horas atrás 0

En conferencia de prensa encabezada junto al ministro Carlos Bianco, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, presentó un alarmante informe sobre el desplome de la actividad turística en la provincia de Buenos Aires.

Durante las vacaciones de invierno, el caudal turístico cayó un 11,5% en comparación con 2025 y un 22% respecto a 2023, registrando un promedio de ocupación hotelera de apenas el 33,5%.

Costa atribuyó estos guarismos al impacto directo del programa económico nacional del presidente Javier Milei y cruzó duramente al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, reclamando medidas urgentes y políticas de acompañamiento real ante la proximidad de la temporada de verano.

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