El Museo de Mar de Ajó presenta el taller de paleontología “Pequeños científicos” por el Mes de las Infancias
En el marco del Mes de las Infancias, el Museo de Mar de Ajó llevará a cabo este sábado el taller de paleontología “Pequeños científicos”. En diálogo con Radio Noticias, el director de la institución, Diego Gambetta, explicó que la actividad busca acercar la ciencia a los niños mediante la manipulación de restos fósiles, la observación con microscopios de especies marinas y proyecciones audiovisuales.
El taller se realizará en el SUM del museo, de 15:00 a 19:00 horas, y contará además con la presencia del icónico «Dino» promocionando la jornada por las calles de la localidad.
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