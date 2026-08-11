11 de agosto de 2026

El Museo de Mar de Ajó presenta el taller de paleontología “Pequeños científicos” por el Mes de las Infancias

8 horas atrás 0

En el marco del Mes de las Infancias, el Museo de Mar de Ajó llevará a cabo este sábado el taller de paleontología “Pequeños científicos”. En diálogo con Radio Noticias, el director de la institución, Diego Gambetta, explicó que la actividad busca acercar la ciencia a los niños mediante la manipulación de restos fósiles, la observación con microscopios de especies marinas y proyecciones audiovisuales.

El taller se realizará en el SUM del museo, de 15:00 a 19:00 horas, y contará además con la presencia del icónico «Dino» promocionando la jornada por las calles de la localidad.

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