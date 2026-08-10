La Costa prepara visitas guiadas, festejos por el Mes de las Infancias y acto patrio para el fin de semana largo

En diálogo con Radio Noticias, el Secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, detalló las propuestas preparadas para el próximo fin de semana largo de agosto.

Entre las principales actividades se destacan recorridos en bus desde Mar de Ajó hasta Santa Teresita —incluyendo una visita al Palacio Municipal y al «Jagûel del Medio»— , eventos gratuitos por el Mes de las Infancias en San Clemente y Costa del Este y el tradicional desfile institucional en homenaje al General San Martín en Mar de Ajó.

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