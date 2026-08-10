Juan de Jesús recibió a jóvenes de La Costa que participarán de los programas de intercambio del Rotary Club

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, mantuvo una reunión en el Palacio Municipal con jóvenes locales que realizarán intercambios internacionales a través del Rotary Club de Mar de Ajó, así como con estudiantes de otros países que se encuentran actualmente viviendo en el distrito.

Durante el encuentro, del que formaron parte autoridades municipales y miembros de la institución, los estudiantes compartieron sus expectativas previas a viajar a destinos como Bélgica, Francia, Brasil y Austria. Por su parte, desde el Rotary Club destacaron el rol de estos programas para impulsar proyectos solidarios, fomentar el intercambio cultural y formar «embajadores de la paz» en el mundo.

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