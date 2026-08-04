La Provincia registró su invierno turístico más flojo desde la pandemia. Cayeron los viajes, la ocupación y la estadía promedio.

El receso invernal dejó números por debajo de los últimos años en la provincia de Buenos Aires. La caída del turismo interno, la menor estadía de los visitantes y un consumo más medido marcaron una temporada difícil para los destinos bonaerenses, entre ellos los de la Costa Atlántica.

Las vacaciones de invierno de este año terminaron con un balance negativo para la actividad turística en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento fue el más bajo desde la salida de la pandemia y la mayoría de los destinos bonaerenses registró una ocupación inferior a la del invierno pasado.

El informe indica que durante el receso viajaron 4,3 millones de turistas por distintos puntos del país, un 10,9% menos que en 2024. Además, el impacto económico, medido a valores constantes, cayó un 11,2%, mientras que la estadía promedio bajó de 4,1 a 3,9 días, una tendencia que también afectó a los principales destinos turísticos de la provincia.

En el caso bonaerense, Mar del Plata inició las vacaciones con niveles de ocupación cercanos al 30% y sólo alcanzó alrededor del 60% durante algunos días pico. Localidades de la Costa Atlántica como Pinamar, Villa Gesell y otros balnearios también registraron un movimiento menor al esperado, con predominio de familias que realizaron escapadas cortas y un gasto más controlado.

Para el Partido de La Costa, donde el turismo representa uno de los principales motores de la economía local, el escenario también reflejó una temporada más moderada respecto de años anteriores, con visitantes que priorizaron promociones, redujeron la cantidad de noches de alojamiento y ajustaron el presupuesto destinado al consumo.

Según explicó la entidad empresaria, la pérdida de poder adquisitivo, un tipo de cambio que favoreció los viajes al exterior y la menor llegada de turistas extranjeros fueron algunos de los factores que influyeron en los resultados.

«La mayoría de las provincias estuvieron por debajo del invierno pasado», sostuvo CAME al presentar el balance nacional.

Los datos oficiales muestran otra metodología

Hasta el momento, organismos oficiales nacionales y provinciales no difundieron un informe estadístico integral equivalente al elaborado por CAME para estas vacaciones de invierno. En temporadas anteriores, la entonces Subsecretaría de Turismo de la Nación utilizó una metodología diferente, basada en pernoctes, ocupación hotelera y registros provinciales, lo que en algunos años arrojó resultados distintos respecto de los relevamientos de la entidad empresaria.

Esa diferencia metodológica hace que las comparaciones deban realizarse con cautela, ya que los informes oficiales y los privados no siempre miden exactamente las mismas variables ni utilizan las mismas fuentes de información.

Para consultar el informe completo de la entidad empresaria, se puede ingresar al sitio oficial de CAME.

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