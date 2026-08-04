10 medallas de oro y 2 de plata para el Taekwondo Costero en Don Bosco

En comunicación con Radio Noticias, el profesor de taekwondo Gabriel Krause repasó la actuación de la delegación local de atletas de 12 a 17 años en el Gran Prix Internacional disputado en la Ciudad Deportiva Don Bosco, donde obtuvieron 10 medallas de oro y 2 de plata sobre 14 competidores.

El equipo del Centro Municipal de Alto Rendimiento sumó puntaje clave para clasificar al Torneo Nacional Clausura en el CENARD en noviembre.

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