«Luna y las guardianas de los sueños» despide las vacaciones con su última función en Mar de Ajó

En los estudios de Radio Noticias, Claudia Zappino, integrante del elenco de «Luna y las guardianas de los sueños», invitó a las familias a la última función del ciclo de vacaciones de invierno, que se realizará el sábado 1° de agosto a las 16:30 hs en el Espacio EMAI de Mar de Ajó.

La obra aborda de forma dinámica, participativa y reflexiva el uso excesivo de las pantallas en las infancias, el valor de los libros, la imaginación y el vínculo intergeneracional con los adultos mayores, representando en escena a heroínas históricas.

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