Las vacaciones de invierno cierran con menos turistas. La Costa y otros destinos muestran indicadores por debajo de las expectativas del sector.

La baja en la llegada de visitantes ya se refleja en distintos indicadores oficiales y privados. En el Partido de La Costa, una encuesta realizada durante la Fiesta Provincial del Alfajor Costero mostró un fuerte predominio de vecinos entre los asistentes, mientras desde la Provincia calificaron el balance como «malo».

Las vacaciones de invierno comienzan a transitar su recta final y los primeros indicadores permiten trazar un panorama que está lejos de las expectativas que tenía el sector turístico. Tanto en los principales destinos de la provincia de Buenos Aires como en el Partido de La Costa empiezan a conocerse datos que reflejan una temporada invernal con menor movimiento de visitantes, un comportamiento que ya había sido advertido por empresarios hoteleros, gastronómicos y comerciales.

Uno de los datos más significativos surgió en el Partido de La Costa durante la 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero, uno de los eventos más convocantes del receso. Según una encuesta realizada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, el 60,7% de quienes participaron fueron vecinos y vecinas del distrito, mientras que el porcentaje restante correspondió a turistas.

Dentro de ese universo de visitantes, el 50,6% llegó desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, un 30% provenía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto correspondió a turistas del Gran Buenos Aires y, en menor medida, de otras provincias argentinas.

Si bien la convocatoria fue importante y el evento volvió a consolidarse como una de las principales propuestas gastronómicas del invierno, los datos también permiten interpretar que una parte importante del movimiento estuvo sostenida por el público local, en un contexto donde la llegada de turistas aparece por debajo de otros años.

El escenario encuentra correlato en otros destinos turísticos de la provincia. En Mar del Plata, por ejemplo, la cantidad de pasajeros transportados por servicios de larga distancia cayó un 11% durante la primera semana del receso invernal, un indicador que habitualmente anticipa el comportamiento general de la temporada y que fue acompañado por bajos niveles de ocupación hotelera y un consumo moderado en gastronomía y recreación.

La preocupación también llegó al propio Gobierno bonaerense. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Carlos Bianco anticipó que los datos oficiales de las vacaciones de invierno «son espantosos» y reconoció que los indicadores turísticos muestran una marcada retracción respecto del año pasado. «Las noticias no son buenas», afirmó el funcionario, al referirse al nivel de actividad registrado durante la primera semana del receso.

En los principales centros turísticos la explicación se repite: la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste en el consumo familiar y la decisión de realizar escapadas más cortas o directamente no viajar impactaron de lleno sobre una temporada que había despertado expectativas luego de la importante agenda de actividades organizada por municipios y el sector privado.

En el Partido de La Costa, precisamente, hubo una fuerte apuesta para sostener el movimiento turístico con propuestas distribuidas en distintas localidades. La Fiesta Provincial del Alfajor Costero, el Festival de Invierno de San Clemente del Tuyú, espectáculos teatrales, actividades culturales, ferias, eventos deportivos y la incorporación de nuevos atractivos privados, como la pista de hielo de Mundo Marino, buscaron ampliar la oferta para residentes y visitantes.

Ahora, con el receso llegando a su fin, el sector espera conocer los balances oficiales de ocupación hotelera, circulación turística y consumo para determinar el verdadero impacto económico de estas vacaciones. Más allá del esfuerzo realizado para generar propuestas, los primeros indicadores parecen confirmar una tendencia que ya preocupa a buena parte de la actividad turística bonaerense: hubo movimiento, pero por debajo de lo esperado.

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