29 de julio de 2026

Teatro Infantil | Última función de «Luna y las Guardianas de los Sueños» en Mar de Ajó

9 horas atrás 0

En entrevista con Radio Noticias, Sofía César, integrante de la Compañía Irreverente, detalló la propuesta teatral infantil «Luna y las Guardianas de los Sueños» . La obra aborda temas como los miedos y el uso de pantallas mediante una dinámica lúdica e interactiva en la que los niños pueden depositar sus temores en una urna para destruirlos.

Con dirección y dramaturgia de Caro Martínez, y actuaciones de César junto a Claudia Zappino, Nadia Rivas y Mary Leguizamón, la última función del ciclo de vacaciones de invierno se presentará el sábado 1° de agosto a las 17:00 hs en el Espacio EMAI.

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