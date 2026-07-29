Radio Noticias celebra su aniversario con nuevos programas, más horas en vivo, WhatsApp para oyentes, streaming y promociones para anunciantes.

Radio Noticias 105.7 FM celebrará durante agosto un nuevo aniversario con una programación renovada, más horas de transmisión en vivo, nuevos programas, herramientas para fortalecer el vínculo con los oyentes y propuestas especiales para instituciones y anunciantes. La emisora apuesta a consolidarse como uno de los principales medios multiplataforma de la región.

En agosto, Radio Noticias 105.7 FM celebrará un nuevo aniversario y lo hará de la mejor manera: creciendo. Lejos de conformarse con el camino recorrido, la emisora prepara una importante renovación de su propuesta periodística, con más horas de programación en vivo, nuevas incorporaciones, herramientas de participación para la audiencia y un fuerte impulso a su desarrollo digital.

Desde hace tiempo, Radio Noticias dejó de ser únicamente una frecuencia de FM. Hoy es una plataforma informativa que integra la radio tradicional, un portal de noticias actualizado permanentemente, transmisiones en streaming, redes sociales y nuevos canales de comunicación directa con sus oyentes. Esa transformación continuará profundizándose durante el mes aniversario.

Uno de los grandes regresos será «Políticamente Incorrectos», el clásico ciclo de análisis político que volverá a reunir a dos periodistas de amplia trayectoria como Carlos Bron y Leo Sosa. El programa se emitirá todos los jueves por la tarde, en vivo por FM 105.7, en el canal de YouTube @radionoticiasweb y también podrá seguirse a través de www.radionoticiasweb.com.ar, donde además quedarán disponibles los principales contenidos y entrevistas.

La programación también incorporó una marca histórica de la radiofonía del Partido de La Costa. Jorge Martín con «Costumbres Argentinas», un programa profundamente identificado con la historia y la identidad cultural de la región.

A esa propuesta se sumará Folklore.ar, conducido por Gabriel Galar, una de las voces más reconocidas de la radio folklórica argentina. Galar fue ternado al Premio Martín Fierro en 2008, ganador del Martín Fierro 2009 y distinguido por ANCROF con reconocimientos a Mejor Conducción Masculina, Mejor Locutor y Mejor Selección Musical, consolidando una trayectoria de prestigio nacional.

Una radio más conectada con sus oyentes

Las novedades no estarán solamente en la programación.

Durante agosto se habilitará un WhatsApp exclusivo para oyentes (2257613275), disponible las 24 horas para recibir mensajes, audios, denuncias, fotografías, consultas e información de interés comunitario. La intención es fortalecer la participación ciudadana y consolidar una comunicación mucho más directa entre la radio y quienes la escuchan todos los días.

Además, Radio Noticias pondrá en funcionamiento su Canal Oficial de WhatsApp, al que cualquier persona podrá adherirse de manera gratuita para recibir las principales noticias del Partido de La Costa y la región, alertas informativas, coberturas especiales y la agenda diaria de actividades.

El compromiso de seguir creciendo junto a la comunidad

Los medios del interior tienen una característica que los diferencia de las grandes cadenas nacionales: su crecimiento depende, en gran medida, del acompañamiento de la propia comunidad.

Por eso, durante el mes aniversario la emisora lanzará promociones especiales para nuevos anunciantes, beneficios exclusivos para empresas, comercios y emprendedores, además de campañas institucionales destinadas a clubes, asociaciones civiles, organizaciones sociales y entidades de bien público que deseen difundir sus actividades.

Quienes quieran conocer las distintas propuestas comerciales podrán comunicarse por WhatsApp al 2257 52-3214 o escribir a ventas@radionoticiasweb.com.ar, donde recibirán asesoramiento sobre todas las alternativas publicitarias que ofrece la radio y su ecosistema digital.

Un nuevo espacio para colaborar con el proyecto

Como parte de esta nueva etapa, Radio Noticias también incorporará una modalidad de acompañamiento pensada para quienes valoran el trabajo periodístico de la emisora, pero no cuentan con un emprendimiento o empresa para pautar publicidad.

A través del Alias: radionoticiasweb.mp, cualquier oyente, profesional, comerciante, dirigente, institución o vecino podrá realizar un aporte voluntario, sin monto mínimo y únicamente si así lo desea.

La iniciativa busca que quienes sienten a Radio Noticias como parte de su vida cotidiana puedan colaborar con el sostenimiento de un medio independiente, regional y comprometido con la información local.

Porque hacer periodismo en el interior requiere inversión permanente en tecnología, producción, cobertura periodística y recursos humanos, pero también necesita del respaldo de una comunidad que entienda el valor de contar con medios propios.

Mucho más que una radio

Radio Noticias aspira a consolidarse como un verdadero medio multiplataforma. Un espacio donde convivan la información, el análisis, la cultura, el deporte, el entretenimiento y, sobre todo, las historias de la gente.

El objetivo no es solamente liderar en audiencia. El desafío es convertirse en un espejo de la comunidad, reflejando sus preocupaciones, sus logros, sus debates y sus proyectos.

En tiempos donde la información circula a gran velocidad y muchas veces sin verificación, Radio Noticias reafirma su compromiso con un periodismo responsable, cercano y profundamente vinculado con la realidad del Partido de La Costa y toda la región.

Agosto marcará el inicio de una nueva etapa.

Una etapa con más radio, más periodismo, más tecnología y, sobre todo, con una comunidad que sigue creciendo junto a su medio.

Dale play:

Compartir