30 de julio de 2026

Madariaga ofrece museos, teatro, enoturismo y escapadas rurales para las vacaciones de invierno

1 día atrás 0

El Director de Turismo de General Madariaga, Juan Ignacio Odriosola, repasó la variada agenda de propuestas para este receso invernal, que incluye actividades infantiles en los museos municipal e histórico/paleontológico, obras de teatro en la Casa de la Cultura, recorridos por bodegas con enoturismo, visitas a parajes rurales como Juancho y Macedo, y opciones gastronómicas típicas a pocos kilómetros de La Costa.

Repasa la agenda completa en el video:

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