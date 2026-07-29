Madariaga ofrece museos, teatro, enoturismo y escapadas rurales para las vacaciones de invierno
El Director de Turismo de General Madariaga, Juan Ignacio Odriosola, repasó la variada agenda de propuestas para este receso invernal, que incluye actividades infantiles en los museos municipal e histórico/paleontológico, obras de teatro en la Casa de la Cultura, recorridos por bodegas con enoturismo, visitas a parajes rurales como Juancho y Macedo, y opciones gastronómicas típicas a pocos kilómetros de La Costa.
Repasa la agenda completa en el video: