28 de julio de 2026

FLIPPAS ofreció una doble jornada de poesía, música y proyecciones en los paradores costeros

12 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Silvia Jayo, referente del colectivo FLIPPAS (Feria de Libro e Ilustración, Poesía y Prosa junto al Mar), compartió el balance del encuentro cultural desarrollado durante el fin de semana en los paradores municipales de Santa Teresita y San Bernardo. Jayo resaltó el acompañamiento musical del grupo Bajamar, así como la participación activa de escritores locales, residentes y turistas de todas las edades que compartieron sus lecturas frente al mar.

Asimismo, la jornada incluyó la proyección de un audiovisual sobre la reciente gira poética del colectivo por Asturias y distintas ciudades españolas, reforzando la idea de la poesía como un puente de unión entre las comunidades.

Los detalles:

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