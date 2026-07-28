La Justicia investiga la muerte de una bebé de un año en Mar de Ajó. Se realizan pericias y una autopsia para esclarecer las causas del hecho.

La menor llegó sin vida al hospital local. La Fiscalía dispuso pericias y una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Una profunda conmoción generó en Mar de Ajó la muerte de una bebé de apenas un año, un hecho que ahora es investigado por la Justicia para establecer cómo ocurrió.

La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde los profesionales de la salud constataron que había ingresado sin signos vitales.

A partir de ese momento intervino la fiscalía correspondiente, que ordenó preservar todos los elementos de interés para la investigación y realizar la autopsia de rigor, procedimiento que permitirá determinar la causa del fallecimiento.

Fuentes consultadas indicaron que una de las hipótesis bajo análisis señala la posibilidad de un accidente doméstico ocurrido dentro de la vivienda donde se encontraba la menor. Sin embargo, los investigadores aclararon que esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de las actuaciones en curso.

En paralelo, se reciben testimonios de familiares y personas presentes durante el episodio, además de los informes elaborados por el personal médico y policial que intervino.

Hasta el momento no trascendieron resultados periciales y la causa permanece abierta.

Desde los ámbitos judiciales insisten en evitar especulaciones hasta contar con los estudios forenses que permitan establecer con certeza qué sucedió.

Radio Noticias Web continuará siguiendo el desarrollo de la investigación y publicará las novedades oficiales que se conozcan en las próximas horas.

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