28 de julio de 2026

San Clemente se prepara para un Gran Torneo de Pesca el 11 de octubre

20 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Germán Jardón —integrante de la organización y referente del Club de Pesca San Clemente— brindó detalles del torneo que se disputará el próximo 11 de octubre en el marco de los 60 años de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

Jardón destacó que el certamen repartirá más de 42 millones de pesos en premios, con $20 millones para el ganador y recompensas especiales para damas, cadetes y el mejor clasificado local (quien se llevará una moto 0 km).

La preinscripción anticipada se encuentra abierta a $120.000 e incluye el sorteo de $2 millones en efectivo, precio que se mantendrá hasta el 15 de septiembre.

Los detalles:

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