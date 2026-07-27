Solidaridad y Música | Exitoso festival «Abrazo de Rock» a beneficio del músico Yon Varela

En comunicación con Radio Noticias, el músico y organizador Marcelo Tárrago realizó un balance del festival solidario «Abrazo de Rock», realizado para brindar apoyo económico a Yon Varela tras haber perdido su vivienda.

Tárrago remarcó la enorme respuesta de la comunidad y la gran convocatoria del evento, destacando el compromiso del equipo de trabajo, técnicos y bandas de diversos géneros (rock, folclore y metal) que permitieron destinar todo lo recaudado en buffet y donaciones para colaborar en la reconstrucción del hogar.

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