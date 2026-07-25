Un joven de 19 años resultó herido tras despistar y volcar con su vehículo en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 322. Fue trasladado al Hospital de Santa Teresita.

El accidente ocurrió este viernes por la noche a la altura del kilómetro 322. El conductor fue trasladado al Hospital de Santa Teresita para su evaluación.

Un joven de 19 años sufrió heridas este viernes por la noche al protagonizar un despiste y vuelco sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 322, en jurisdicción del Partido de La Costa.

Por causas que deberán establecerse, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina. El siniestro no involucró a otros automóviles.

Como consecuencia del impacto, el joven fue asistido en el lugar por los equipos de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital Municipal de Santa Teresita, donde fue sometido a controles médicos para determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Vial, personal de la Patrulla Municipal, Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, Defensa Civil, ambulancias del sistema de salud municipal y del SIES, además de una grúa de AUBASA, que trabajó en la remoción del vehículo siniestrado.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que intentarán establecer las causas que provocaron el despiste.

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