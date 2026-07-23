La UOCRA Mar de Ajó desmintió versiones sobre el inicio de la Autovía de la Ruta 11 y pidió esperar información oficial sobre una obra clave para la región.

La expectativa por el inicio de la futura Autovía de la Ruta Provincial Nº 11, entre Mar de Ajó y Pinamar, volvió a instalarse entre los trabajadores de la construcción y la comunidad. Sin embargo, la UOCRA Seccional Mar de Ajó salió a aclarar que, por el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre el comienzo de la obra.

El comunicado, firmado por el secretario general Juan Cruz Pereyra, surgió luego de que en las últimas horas comenzaran a circular distintas versiones que aseguraban un inminente inicio de los trabajos.

Desde el gremio señalaron que cualquier información que indique una fecha de comienzo responde únicamente a rumores o versiones no oficiales, por lo que solicitaron evitar su difusión para no generar confusión ni falsas expectativas entre los trabajadores del sector.

«Como todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción, esperamos con gran expectativa el inicio de esta obra, ya que representa una importante oportunidad para generar empleo y priorizar la mano de obra local», expresaron desde la organización sindical.

Una obra muy esperada

La construcción de la autovía entre Mar de Ajó y Pinamar es uno de los proyectos de infraestructura más importantes previstos para la región. Su ejecución permitiría completar el corredor de doble calzada de la Ruta 11 entre San Clemente del Tuyú y Mar del Plata, mejorando la seguridad vial y la conectividad de uno de los principales corredores turísticos de la provincia.

El proyecto ya superó una etapa clave cuando, en diciembre del año pasado, la Dirección de Vialidad de la Provincia realizó la consulta pública correspondiente, donde se presentaron las características técnicas de la obra y su esquema de financiamiento internacional. No obstante, hasta el momento no se anunció oficialmente la licitación definitiva ni la fecha de inicio de los trabajos.

Mientras tanto, desde la UOCRA reiteraron que cualquier novedad será comunicada únicamente cuando existan definiciones oficiales, al tiempo que renovaron el pedido de prudencia para evitar alimentar expectativas que todavía no cuentan con respaldo institucional.

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