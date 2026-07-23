La Primera Mañana analizó cómo los discursos de dirigentes argentinos pueden influir en la imagen que el mundo construye del país tras el Mundial.

Terminó el Mundial y con el final del fútbol volvió una discusión que excede largamente a la pelota. En La Primera Mañana, Mercedes González y Carlos Bron analizaron una pregunta que atraviesa la política argentina desde hace años: ¿qué imagen recibe el mundo cuando quienes ocupan cargos de representación hablan de su propio país?

El debate surgió después de la final disputada entre Argentina y España, en medio de la polémica internacional generada por la bandera de las Islas Malvinas exhibida por los jugadores argentinos y la fuerte repercusión que el tema tuvo en medios extranjeros y redes sociales.

Durante el programa se repasaron distintas publicaciones y declaraciones que circularon en los últimos años. Entre ellas, expresiones del presidente Javier Milei, quien en distintos foros internacionales definió al Estado argentino como una «organización criminal» o sostuvo que el país había sido «empobrecido por décadas de socialismo». También se recordaron intervenciones del expresidente Mauricio Macri, quien durante su gestión y posteriormente planteó en escenarios internacionales que la Argentina debía recuperar credibilidad tras años de aislamiento y cuestionó reiteradamente el funcionamiento institucional y económico del país.

Más allá de la valoración política que cada ciudadano haga de esas afirmaciones, en el programa surgió una reflexión sencilla: cuando esos mensajes cruzan las fronteras dejan de formar parte únicamente del debate interno y pasan a integrar la imagen que otros construyen sobre la Argentina.

Las redes sociales terminaron de acelerar ese fenómeno. Hoy una declaración realizada en Buenos Aires puede ser reproducida en segundos por usuarios de cualquier parte del mundo, muchas veces sin el contexto político en el que fue pronunciada.

Un espejo para mirar la política local

La discusión también permitió trasladar esa lógica al Partido de La Costa.

En los últimos años, buena parte de la dirigencia política local, oficialista y opositora, ha encontrado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación el escenario principal para plantear denuncias, acusaciones o cuestionamientos que, muchas veces, terminan instalándose en la opinión pública antes de recorrer los ámbitos institucionales correspondientes.

No se trata de negar el rol del periodismo ni el derecho de cualquier dirigente a expresar críticas. Todo lo contrario. Pero cuando una denuncia se convierte primero en un video, un posteo o una conferencia de prensa y recién después —o nunca— llega a la Justicia o a los organismos de control, la discusión cambia de naturaleza.

La política deja de buscar únicamente la verdad de los hechos para empezar a disputar el terreno de la percepción pública.

En ese escenario, muchas veces importa más el impacto de un título o la viralización de un video que la resolución final de una investigación.

La responsabilidad de representar

Quienes ejercen responsabilidades públicas saben —o deberían saber— que sus palabras tienen consecuencias.

Así como una declaración de un Presidente o de un expresidente puede ser tomada en el exterior como una referencia sobre la Argentina, las expresiones de dirigentes locales también contribuyen a construir la imagen del Partido de La Costa.

La crítica política es parte esencial de cualquier democracia. También lo son el control de los actos de gobierno y la denuncia cuando existen irregularidades. Pero otra cosa es convertir permanentemente la confrontación en una estrategia de comunicación donde la sentencia social antecede a cualquier comprobación.

En tiempos donde las redes sociales amplifican cada mensaje y el algoritmo suele premiar el conflicto por encima de los argumentos, la dirigencia enfrenta un desafío que excede cualquier campaña electoral: representar con responsabilidad.

Porque al final del día, igual que ocurre con un país, la reputación de una comunidad también se construye con las palabras de quienes dicen hablar en su nombre.

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