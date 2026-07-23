La Justicia investiga la muerte de una bebé de dos años en Villa Gesell. El caso reaviva una historia judicial que años atrás conmocionó a Mar del Plata.

La muerte de una niña de apenas dos años en Villa Gesell abrió una investigación judicial que, por las circunstancias que rodean el caso, volvió a poner en escena una historia conocida en la región y que años atrás tuvo una fuerte repercusión en Mar del Plata.

La pequeña Isabella falleció el pasado lunes luego de ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal Arturo Illia con un grave cuadro compatible, en principio, con una broncoaspiración. Según la información conocida hasta el momento, ingresó al centro asistencial alrededor de las 16.50 y poco más de una hora después los médicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con el relato brindado por su madre, la menor se encontraba tomando una mamadera cuando sufrió una crisis respiratoria que motivó el traslado de urgencia al hospital.

Como ocurre en este tipo de situaciones, el personal médico dio inmediata intervención a la Policía y a la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, que inició una causa por averiguación de causales de muerte para determinar con precisión qué ocurrió.

Una historia que vuelve a quedar bajo la lupa

La investigación despertó especial interés debido a que la madre de la niña es Lucía Sosa, quien años atrás fue protagonista de una de las causas judiciales más resonantes de Mar del Plata.

En 2016, Sosa y quien entonces era su pareja, Héctor Picart, fueron detenidos e investigados por la muerte de su hija Yazmín Milagros, de apenas 11 meses. En aquel momento la Justicia sospechó inicialmente de un posible caso de maltrato y abuso sexual.

Sin embargo, tras casi dos años de prisión preventiva, ambos fueron absueltos en 2018, luego de que los estudios periciales concluyeran que no existían lesiones compatibles con abuso ni evidencias de una muerte violenta. La Justicia determinó entonces que el fallecimiento obedeció a complicaciones respiratorias, una conclusión similar a la alcanzada años antes por la muerte de otra hija de la mujer.

Tras aquella causa judicial, la familia se radicó en Villa Gesell, donde tiempo después Sosa formó una nueva pareja y tuvo dos hijos, entre ellos Isabella.

La investigación recién comienza

Por estas horas, la Justicia aguarda los resultados de las pericias médico-forenses que permitirán establecer las causas precisas del fallecimiento y determinar si se trató de una muerte por causas naturales o si existen elementos que justifiquen el avance de una investigación penal.

Fuentes judiciales remarcaron que, hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales y que la causa se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas.

El caso también tuvo repercusión en medios de Villa Gesell, donde se confirmó la intervención de la Fiscalía de Pinamar y la realización de las medidas periciales de rigor, aunque las autoridades mantienen reserva sobre la investigación debido a que involucra a una menor de edad.

La expectativa ahora está puesta en los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias, que serán determinantes para establecer qué ocurrió con la pequeña Isabella.

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