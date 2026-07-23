Este 23 de julio se celebra el Día Nacional del Payador. En el Partido de La Costa, Alberto Smith es uno de los principales referentes de una tradición que sigue vigente.

Cada 23 de julio la Argentina celebra el Día Nacional del Payador, una fecha que homenajea a una de las expresiones más auténticas de la cultura popular y del folclore rioplatense. La conmemoración fue instituida por la Ley Nacional 24.120 y recuerda la histórica payada protagonizada en 1884 por Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan de Nava, un duelo de versos improvisados que marcó un antes y un después en este arte tradicional.

La payada es mucho más que una forma de cantar. Es una tradición oral que combina poesía, música e improvisación, y que ha logrado mantenerse vigente gracias a generaciones de artistas que continúan transmitiendo este patrimonio cultural.

En el Partido de La Costa, uno de los principales referentes de esta expresión es Alberto Smith, reconocido payador y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Costa. A lo largo de su trayectoria, Smith ha representado al distrito en numerosos encuentros provinciales y nacionales, compartiendo escenario con figuras destacadas del género y manteniendo viva una tradición profundamente ligada a la identidad bonaerense.

Su participación en el histórico Encuentro Santosvegano de Payadores, que durante décadas tuvo a La Costa como uno de los escenarios más importantes del país para este arte, y en distintos encuentros organizados por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, lo consolidan como una de las voces representativas de la payada en la región.

En los últimos años, además, el Partido de La Costa volvió a ser sede de encuentros de payadores que reunieron a exponentes de distintos puntos de la provincia, entre ellos el propio Alberto Smith, reafirmando el compromiso de la comunidad con una tradición que sigue despertando admiración y respeto.

En tiempos donde la inmediatez domina la comunicación, el arte del payador continúa demostrando que la palabra improvisada, la guitarra y el ingenio siguen siendo una forma de encuentro con nuestras raíces.

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